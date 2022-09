Elezioni politiche a Nordest, il Veneto elegge 48 tra deputati e senatori, 26 in meno della passata legislatura. E in Fvg​ se ne scelgono 8 e 4

Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Giornata elettorale anche a Nordest, in Veneto sono oltre 3,2 milioni i cittadini chiamati alle urne, mentre in Friuli Venezia Giulia gli elettori sono 936.273. Per la prima volta anche i 18enni potranno esprimere la loro preferenza per il Senato.

Il voto in Veneto

Apertura regolare delle operazioni di voto in Veneto, dove sono attive 4.750 sezioni elettorali, suddivise in 563 comuni. Alle urne per queste politiche sono chiamati 3.728.014 cittadini della regione. Dopo l'entrata in vigore della norma sul taglio dei parlamentari, il Veneto eleggerà 48 tra deputati e senatori, 26 in meno della passata legislatura. Le sfide tra i candidati si svolgeranno in 16 collegi per la Camera (di cui 12 uninominali) e 7 per il Senato (di cui 5 uninominali).

Il voto in Friuli Venezia Giulia

Sono 936.273 gli aventi diritto di voto in Friuli Venezia Giulia che domani saranno chiamati alle urne per le elezioni di Camera e Senato per scegliere 8 deputati e 4 senatori. Si tratta di 452.720 uomini e 483.553 donne. Nel pomeriggio è iniziata la costituzione dei seggi nei 215 comuni della regione. Le sezioni in totale sono 1.364. Nel dettaglio, secondo i dati del Ministero dell'Interno, gli elettori residenti in provincia di Gorizia sono 105.872 (51.202 uomini e 54.670 donne). In provincia di Udine risiedono invece 414.568 elettori (201.194 uomini, 213.374 donne), a Trieste 180.052 (85.066 uomini, 94.986 donne) e a Pordenone 235.781 (115.258 uomini, 120.523 donne).