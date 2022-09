VENEZIA - Smaltita la sbornia per chi ha vinto e assorbito lo smacco per chi non è andato così bene come credeva, a due giorni dalla consultazione elettorale, la situazione sul territorio veneziano non è più la stessa di prima. L'exploit (inatteso anche per le sue punte di diamante) di Fratelli d'Italia, il non decollo del Pd e i flop di Lega e Coraggio Italia del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, hanno lasciato una cicatrice che è dura da rimarginare e che farà sentire i suoi effetti ancora a lungo. Certo è che sono cambiati i rapporti di forza rispetto al 2020 e difficilmente Fdi potrà essere trattato come un comprimario anche se i numeri espressi in Consiglio riflettono l'esito delle urne di due anni fa.



FRATELLI D'ITALIA

Ora che ha stravinto, il partito di Giorgia Meloni sembra aver adottato questa policy: non chiederà nulla ai suoi alleati nelle amministrazioni locali e nelle regioni.

«Nei confronti degli alleati - dice Lucas Pavanetto, coordinatore provinciale Fdi - ci sarà lo stesso comportamento di prima nei loro confronti. Quello che cambia sono i rapporti di forza. Penso che un politico intelligente capisca che le elezioni non abbiano premiato chi è forte e ha i numeri, ma chi ha governato meglio e si è rivelato affidabile».

È il caso di Venezia, amministrata da Brugnaro e dalla sua civica dai grandi numeri.

«Non chiederemo nulla - continua - ma immagino saremo trattati in modo diverso, sapendo che il quadro attuale è diverso da quello di due anni fa quando noi eravamo sì un alleato affidabile ma non avevamo i numeri per una squadra di governo. E così ci presenteremo alle prossime elezioni».



CORAGGIO ITALIA

In casa di Noi Moderati ci si sta invece leccando le ferite, dopo il deludente risultato nazionale e lo striminzito 3.6 per cento raggiunto a Venezia. Brugnaro si consola per il fatto di essere riuscito a portare in Parlamento la sua fedelissima Martina Semenzato, candidata nell'uninominale a Venezia e di essere entrato a pieno titolo nella maggioranza governativa. Tuttavia, lo sforzo elettorale è stato notevole, con il sindaco e il suo staff elettorale a girare il Veneto incessantemente e anche diverse parti d'Italia. E notevole deve essere stato anche l'impegno finanziario. E poi, c'è da capire come sia stata conservata solo una frazione dei voti raccolti nel settembre 2020. È anche per questo che dalla casa fucsia in questi giorni non si sente volare una mosca.



PARTITO DEMOCRATICO

Anche in casa Pd è tempo di bilanci. Non è andata come ci si aspettava, non si è arginata la marea montante da destra, ma comunque non c'è stato alcun tracollo a livello locale. I segretari a livello regionale, provinciale e comunale sono stati eletti da poco e quindi, a differenza del congresso nazionale con Enrico Letta dimissionario, sul territorio veneziano si riprende semplicemente a lavorare per costruire un'alternativa nel 2025.

«Con la nuova segreteria comunale e metropolitana - spiega il segretario metropolitano, Matteo Bellomo - un percorso di rafforzamento è stato fatto, anche se la scadenza elettorale ha distratto il lavoro di rigenerazione portato avanti con Monica Sambo (Comune) e Andrea Martella (Regione). Prendiamo quindi atto del risultato di Fdi, Lega e Brugnaro. Noi continuiamo il nostro lavoro consapevoli di essere una forza che si candida a governare Venezia senza farsi distrarre dai risultati altrui. Quello che emerge da questa campagna - prosegue - è che c'è voglia di relazionarsi, stare sul territorio, cercare soluzioni nuove per rispondere a una fetta di cittadini che, a fronte dell'ascensore sociale bloccato, cerca di volta in volta di dare uno scossone. Dobbiamo per questo raddoppiare gli sforzi, che in campagna elettorale sono già stati molto intensi. Non è che ci richiudiamo nelle sedi fino alle prossime elezioni».