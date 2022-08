Elezioni. Forza Nuova, liste escluse in Veneto: mancano le firme. «Faremo ricorso»

La Corte d'Appello di Venezia ha ricusato tutte le liste presentate in Veneto per le politiche da Forza Nuova, la formazione neofascista guidata da Roberto Fiore. Il motivo è che non presentano i requisiti minimi di legge, ovvero non sono state raccolte le 36mila firma necessarie. «Presenteremo ricorso» annuncia Luca Castellini, coordinatore di Fn nel Nord Italia. Per aggirare il problema firme, Forza Nuova aveva deciso di inserire nel proprio simbolo elettorale anche l'insegna della Apf, l'associazione dei partiti nazional-rivoluzionari e neofascisti europei. Escamotage bocciato dalla Corte d'Appello di Venezia.