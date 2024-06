VENEZIA - Fratelli d'Italia può ipotecare non solo la Regione del Veneto, ma anche il Comune di Venezia. Perché i risultati di queste elezioni Europee non solo confermano che quello di Giorgia Meloni è il primo partito in Veneto, come alle Politiche del 2022, ma addirittura aumenta i consensi rispetto a un anno e mezzo fa. Era al 32%, ora supera il 37,5%.

La Lega crolla al 13 per cento (aveva il 49,88 cinque anni fa), Forza Italia in terra veneta non riesce nel sorpasso, aumenta, sì, i consensi attestandosi sull'8,5%, ma è lontanissima da quel 10, 11, se non addirittura 12% accarezzato in campagna elettorale. E se mettiamo assieme i voti della Lega con quelli di Forza Italia, assieme fanno il 21%, poco più della metà di quelli di Fratelli d'Italia. E allora, con risultati del genere, chi può immaginare che Giorgia Meloni, che non governa una sola Regione in tutto il Nord Italia, l'anno prossimo possa lasciare ai leghisti o ai centristi il Veneto?

FU CARROCCIO

La Lega, del resto, è praticamente scomparsa. E lo si vede dalle preferenze: il contestato generale Roberto Vannacci è stato votatissimo, record di preferenze non solo nell'intera circoscrizione del Nordest, ma addirittura in Veneto (70mila, giusto per fare un confronto Paolo Borchia è arrivato secondo con poco più di 19mila). Vannacci è stato imposto dal Capitano Matteo Salvini e mal digerito dai leghisti locali, tanto che sia Luca Zaia in Veneto che Massimiliano Fedriga l'hanno detto chiaramente: il loro voto sarebbe andato ai candidati veneti e friulani. Solo che la maggioranza dei leghisti veneti e dei leghisti friulani ha premiato il generale del "Mondo al contrario". O meglio: la maggioranza dei leghisti che hanno votato Lega, perché se è mancato il traino del governatore Zaia, è anche evidente che c'è stata una fuga di voti: voti di centrodestra che non hanno più votato Lega e hanno premiato Giorgia Meloni. Basterà per far aprire una riflessione in via Bellerio?

Quanto a Forza Italia, è cresciuta ed è arrivata all'8,5% contro il 6,2% delle ultime Politiche, il deputato e coordinatore regionale Flavio Tosi è riuscito a prendere addirittura quasi gli stessi voti del segretario nazionale Antonio Tajani (tutti e due sopra i 30mila, con uno scarto a favore del vicepremier di circa 400 voti). Ma per Forza Italia non è stato un exploit, non c'è stata la doppia cifra.

E' per questa somma di concause che Fratelli d'Italia si sente legittimata a fare cappotto, mettere sul tavolo nazionale sia la richiesta della presidenza della Regione che la guida del Comune di Venezia. I nomi? Per la Regione scalpita Elena Donazzan, che è stata la seconda più votata in Veneto dopo la premier , ma della partita è anche il coordinatore regionale Luca De Carlo, per non dire del ministro Adolfo Urso, a meno che non spunti una figura civica, magari un imprenditore. Ma quello che queste elezioni Europee consegnano è decisamente l'abbattimento delle aspirazioni leghiste. Con il 13% dei consensi (addirittura un punto percentuale in meno delle Politiche del 2022), la Lega può al massimo chiedere il vicepresidente della Regione, manco il sindaco di Venezia, ruolo per cui è già pronto il senatore mestrino Raffaele Speranzon.

L'OPPOSIZIONE

Le Europee consegnano altri due dati. Il Partito Democratico in Veneto sfiora il 19%, un po' meglio delle Politiche 2022 (16,8%), molto meglio delle Regionali del 2020 (11,9%). Il riparto e l'assegnazione dei seggi ancora non sono definitivi, ma un dato spicca: il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini è stato votatissimo anche in Veneto (più di 77mila voti poertsonali in regione), ma al secondo posto si è posizionata Lady Like: Alessandra Moretti ha preso più voti (oltre 56mila) di Alessandro Zan (neanche 50mila). E il quarto, in Veneto, è stato il consigliere regionale Andrea Zanoni che ha sfiorato i 27mila voti personali.

Sempre sul fronte dell'opposizione: in Veneto Carlo Calenda (che fece strage di consensi alle Europee del 2019 con il Pd) ce l'avrebbe fatta a superare la soglia del 4%, Matteo Renzi con Stati Uniti d'Europa no. Il M5s crolla sotto il 5%. Alleanza Verdi Sinistra supera il 6% e in Veneto la vicentina Cristina Guarda è al primo posto coin oltre 19mila voti.

AFFLUENZA

Di queste elezioni Europee resta anche il dato negativo dell'affluenza. Alle urne si recato poco più di un veneto su due, per la precisione il 52,6%. Ma ci sono state province dove i più sono stati a casa. Affluenza di Belluno 43%. Affluenza di Venezia 48,9%. Non sono bei segnali.