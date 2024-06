VENEZIA - Venezia resta senza europarlamentari. Non ne elegge neanche uno. L'unica uscente, la caorlotta Rosanna Conte della Lega, non ce l'ha fatta: la quinta posizione nella circoscrizione Nordest non le basta per essere riconfermata. Un finale amarissimo, per lei, che adesso si toglie qualche sassolino con il suo stesso partito: "Non è certamente il risultato che mi aspettavo, ed è ovvio che è deludente rispetto alle aspettative e, soprattutto, per il lavoro che ho svolto in Europa per 5 anni. Ed è per questo che sono comunque serena con me stessa poiché so quello che ho dato e quello che ho fatto. Dispiace perché evidentemente qualcuno del partito ha voluto che andasse come è andata. Peccato perché Venezia ora si trova senza alcun riferimento in Europa e vorrà dire che andrà a bussare le porte altrove, magari a Monfalcone (il riferimento è alla sindaca Cisint neo europarlamentare, ndr)".

I RESIDENTI

Analizzando l'esito del voto, con riguardo ai soli candidati residenti in città e in provincia, che pure già di per sé non erano molti, nessuno prenderà l'aereo per Strasburgo. A livello di Comune di Venezia il risultato migliore l'ha ottenuto la candidata Gabriella Chiellino di Stati Uniti d'Europa, con 539 preferenze personali (1.094 in provincia, 3.957 nella circoscrizione), ma la lista ha fatto flop mancando il quorum del 4%. Sull'intera provincia, il primato va proprio alla Conte, con 5.462 voti, dieci volte tanto le 546 conquistate nel solo Comune capoluogo e un totale di circoscrizione di 13.396. Considerando che il generale Roberto Vannacci, primo arrivato, opterà per altre circoscrizioni, la Lega eleggerà la sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint e il veronese Paolo Borchia, a sua volta europarlamentare uscente. Diverse le reazioni allo spoglio. "Da una parte c'è il rammarico per il risultato nazionale, speravamo che il 4% fosse alla nostra portata - ha detto Chiellino Dall'altra non posso nascondere una certa soddisfazione per quello personale. L'esito del voto ci dice che a Venezia l'area politica del Terzo Polo esiste e chiede rappresentanza: sintomatico è che nel 2022 l'alleanza avesse preso l'8,41% che oggi è esattamente la sommatoria di Stati Uniti d'Europa più Azione. Dobbiamo riprendere quel percorso". Sempre di Stati Uniti d'Europa Gigi Giordani, socialista, ha raggiunto 147 voti in città, 274 in provincia, 580 nella circoscrizione, mentre Saljihu Muharem detto Marco, origini straniere ma residenza veneziana, di Più Europa ne ha contate rispettivamente 161, 486 e 5.095. Sul fatto che Venezia non elegga europarlamentari riflettono un po' tutti i partiti. "Mi spiace per Rosanna che è una persona capace e ha lavorato benissimo sul territorio ha commentato Andrea Tomaello, vicesindaco leghista di Venezia Quest'area politicamente rischia un po' l'irrilevanza. Anche in Regione non c'è nessun veneziano della città". Raffaele Speranzon, senatore mestrino di Fratelli d'Italia, non è preoccupato: "La candidatura del consigliere regionale jesolano Lucas Pavanetto era di servizio e ha fatto molto bene al partito sul territorio. Per Venezia parleremo senza problemi con gli altri eletti: l'assessore regionale uscente Elena Donazzan per esempio la conosce bene, in lei troveremo un interlocutore senz'altro all'altezza". Emanuele Rosteghin, consigliere comunale del Pd, si gode l'ottimo risultato dei Dem tornati primo partito in Comune di Venezia.

I RIFERIMENTI

"Sicuramente altri eletti, cito una per tutti Alessandra Moretti, potranno essere un punto di riferimento per le esigenze della città e della provincia. Noi abbiamo ottenuto un risultato eccellente, la lista è stata molto competitiva: ora il Comune è tornato contendibile, ma insieme dobbiamo ricostruire il campo largo". Deborah Onisto di Forza Italia, che ha fatto il patto con Noi Moderati ed è stata sostenuta dall'esterno anche dal sindaco Luigi Brugnaro, ha conquistato 448 preferenze a livello comunale (1.782 in quello provinciale e 2.203 per il circoscrizionale). "Il nostro obbiettivo ha dichiarato era sostenere il partito che ha avuto un consenso apprezzabile sul piano locale, dimostrando di essere vivo e attivo. Peccato solo per Venezia: come città, è già da un po' che non siamo molto fortunati. Bisognerà lavorare ancora di più per migliorare la nostra rappresentatività".