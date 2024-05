VENEZIA - Siamo alle solite. Si avvicina un appuntamento elettorale e per il trasporto pubblico si ripresentano i soliti annosi problemi di carenza di personale. A decine, infatti, figure importanti perché autisti o preposti al comando di battelli chiedono puntualmente il congedo elettorale per fare lo scrutatore o, molto più diffusamente, il rappresentante di lista. E ogni volta Actv si trova alle prese con difficoltà grandi nel coprire i turni. E quest’anno non farà eccezione, poiché sono già un centinaio le richieste di congedo pervenute in azienda.

ASSENZE

E così il gruppo Avm/Actv ha già comunicato all’Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia che sarà costretto ad erogare servizi ridotti sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 giugno, in occasione delle prossime elezioni europee, avendo stimato una partecipazione alle attività elettorali di 180 agenti, come accaduto nelle ultime tornate elettorali. A ieri mattina la registrazione delle richieste di congedi elettorali si attestava già a 97 agenti di cui 47 tra preposti al comando e comandanti e 10 tra direttori di macchina e motoristi di seconda classe. La stragrande maggioranza come rappresentanti di lista e per l’85 per cento residenti a Chioggia.

NOMINATI DAI PARTITI

La selezione di presidenti e scrutatori è infatti affidata agli Enti locali, che nel tempo hanno preferito sempre di più studenti, pensionati, disoccupati, per non incidere nella forza lavoro attiva. La nomina dei rappresentanti di lista è esclusiva prerogativa dei partiti politici candidati alle elezioni, attività che dà diritto, ma non dovere, all’astensione retribuita dal lavoro.

All’ultima tornata elettorale, l’assessore alla Mobilità, Renato Boraso, aveva parlato di “ricatto inaccettabile”, poiché ogni anno egli aveva lanciato il messaggio di rinunciare alla nomina. Senza però avere alcun riscontro. E puntualmente, durante le elezioni ci sono corse e fermate soppresse con i passeggeri inviperiti.

Questa volta pare che sarà interessata la Prefettura affinché segnali al Governo l’esigenza di una modifica normativa di questa disciplina che tenga conto di chi svolge servizi essenziali. Trattandosi di diritti, comunque, all’azienda non rimane che prendere atto della situazione e annunciare per tempo quali linee e quali corse subiranno riduzioni. E, nel caso in cui si dovessero ridurre i numeri, l’azienda si impegna a garantire ulteriori servizi in funzione della disponibilità del personale.