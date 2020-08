È giallo sulla sfida per la municipalità. La commissione non si è ancora chiusa ma ieri pomeriggio, alla verifica delle carte presentate a Ca Farsetti, sarebbero state momentaneamente depennate dalla corsa, in tutte le sei circoscrizioni, tutte le liste di uno stesso schieramento. Da voci di corridoio si tratterebbe di Tutta la città insieme, il movimento di Giovanni Andrea Martini che a Favaro aveva presentato anche una sua terza candidata alla presidenza (che non risulta infatti nella sintesi delle candidature in campo).



La commissione, che ha rilevato alcune irregolarità tecniche, ha sospeso le procedure che nel pomeriggio avrebbero previsto anche il sorteggio della posizione delle varie liste allinterno dei manifesti e della scheda elettorale. Ma di fatto allo stato attuale le lista, una per ogni municipalità, risulta esclusa fino allesito di un eventuale ricorso al Tar (che avrà 3 giorni per esprimersi). «Le indiscrezioni risultano senza fondamento - commenta Martini che si dice sorpreso -. Tutta la documentazione presentata dai rappresentanti della lista Francesca Corso e Lucia Papuzzi, nella mattina di venerdi 21 agosto è stata tutta regolarmente istruita sia per il Comune che per le municipalità, come risulta dal verbale». Si scoprirà quindi oggi chi è stato escluso dalla competizione. Cè poi un altro mistero: sono 9 le liste presentate per le municipalità di Mestre ma 7 quelle al momento confermate. Ne manca quindi unaltra allappello. A contendersi le presidenze dei parlamentini sono quindi al momento le due grandi coalizioni. In tutto sono 46 le liste, rispettivamente 8 per le municipalità di Favaro Veneto e di Chirignago e Zelarino, e 7 in corsa per il consiglio di Venezia Murano Burano, di Mestre e di Lido Pellestrina e di Marghera. Il centrosinistra vede schierate le liste del Pd, di Verde Progressista e di Venezia a sostegno del candidatura di tutti i presidenti. A Mestre la scelta è ricaduta su Marisa Gruarin, segretaria del circolo Pd a Mestre ed ex insegnante di matematica del liceo scientifico Bruno.



A Chirignago il centrosinistra schiera Renzo Rivis, ex presidente associazione sette Nani. A Marghera sarà invece Flavio Dal Corso a tentare la corsa per tornare alla presidenza al posto delluscente Gianfranco Bettin, presente come capolista di Verde progressista. Se per il Lido il centrosinistra conferma luscente Danny Carella, a Favaro scende in campo Roberta Tossato, proposta da Venezia è tua. Si è chiusa invece sullo scadere la sfida di Venezia: per allargare la coalizione a Martini (e a Terra e acqua di Gasparinetti) si è scelto di rinunciare al segretario comunale del Pd Giorgio Dodi, per puntare sulla candidatura civica di Marco Borghi, direttore dellIveser. Gruarin a Mestre e Rivis a Chirignago hanno il supporto anche di due liste di Per Mestre e Venezia-ecologia e solidarietà. Se confermate, le liste di Tutta la città insieme saranno a sostegno di tutti i candidati del centrosinistra (esclusa appunto Favaro per la quale potrebbe scendere in campo con Chiara Zecchin). (M.Fus.)



VENEZIA MURANO BURANO

Candidato presidente

Marco Borghi

VERDE PROGRESSISTA: Renata Mannise, Alessandra Regazzi, Isabella Aprile, Vincenzo Bellapianta, Andrea Bonifacio, Alberto Cancian, Valter Cabianca, Cristina Cecchinato, Franco China, Giacomo Cipolato, Stefano Codato Maccagnani, Isabella Damiani, Michele De Col, Michela De Grandi, Albino Dei Rossi detto Ciocio, Alvise Formenton, Angela Ionata, Elena Leonardi, Lorenzo Luxardi, Alessandro Pugnalin, Franco Schenkel, Mario Silotto, Gianfranco Tagliapietra, Ernesto Urban, Daniela Venier.



TUTTA LA CITTÀ INSIEME: Silvia Avogaro, Maria Chiara Bellati, Raffaele Bolani, Jacopo Cavalier, Martina Cioffi, Angela D'Este, Martina Galluppo, Roberto Longo, Marilisa Malusa, Pietro Mariutti, Ruiz Jorge Molina, Loris Morosinato, Ida Ossi, Massimo Pillon, Chiara Ravagnan, Marco Rosa Salva, Ilaria Sainato, Paolo Sambo, Sabrina Scarpa, Enrico Tonolo, Nicola Ussardi, Simona Vio, Daria Zennaro, Martina Zennaro.

PD: Stefania Bertelli, Sara Arco, Davide Bacci, Mattia Balboni, Maria Baldan detta Alberta, Alberto Bernstein, Tommaso Bortoluzzi, Oligert Cane, Elisa Corba, Maria Grazia Costantini, Nicola Da Lio, Luisa Dalla Venezia, Simone De Bellonia, Elia Enzo, Carlo Gallian, Giorgio Isotti, Susanna Lancerotti, Turiddo Pugliese, Enrico Vianello, Giorgia Elsa Donata Villa, Bruno Zanforlin.



VENEZIA È TUA: Alessandro Albertini, Deborah Alfonso, Chiara Avezzu', Tiziano Ballarin, Mariano Bassano, Maurizio Battagliarin, Anna Catenacci, Stefano Colovini, Franco Costa, Franco Fois, Cecilia Foresi, Gabriele Fumai, Beatrice Homl, Silvia Nalin, Maria Cristina Olivieri, Andrea Pettenello, Salvator Purashaj, Marina Rotolo, Riccardo Simionato, Roberto Sperandio, Cecilia Tonon, Mario Vidal, Massimo Vio, Luca Voltolina, Franco Wailant, Zancopè Zanzorzi, Francesco Da Tos, Adriana Careto.



MESTRE CARPENEDO

Candidata presidente

Marisa Gruarin

VERDE PROGRESSISTA: Luciano Zennaro, Salvatore Affinito, Flavio Albertini, Manuele Basso, Andrea Bonifacio, Alessandro Bonotto, Sandro Bullo, Giovanna Burigana, Valter Cabianca, Roberto Caligaris, Nicoletta Cipolato, Sara Da Preda, Veronika Goi, Isabella Golfetto, Cristina Lubiato, Lorenzo Luxardi, Antonino detto Toni Marra, Paola Michieli, Ennio Mognato, Laura Moro, Mario Poggini, Salvatore Raia, Alessandra Regazzi, Chiara Sabbadini, Alberto Salmasi, Cristopher Scantamburlo, Carolina Serena, Paola Vincenzi.



TUTTA LA CITTÀ INSIEME: Silvia Avogaro, Maria Chiara Bellati, Nicole Biscaro, Alessia Giada Cannata, Monica Coin, Mariangela Corradini, Sanchez Concepcion Garcia, Davide Lamon, Giorgio Leandro, Marilisa Malusa, Alberto Marcuzzo, Ida Ossi, Massimo Pillon, Angelo Pistilli, Tobia Ragni, Jolanda Ana Maria Saavedra, Michele Schiavon, Giovanni Sperandio, Elisabetta Tiveron, Martina Zennaro.

PD: Nicola Da Lio, Anna Ballarin, Giorgio Boato, Paolo Cuman, Luigi D'Adamo, Giacomo Millino, Simona Sannicolò, Afay Ali, Riccardo Amedeo, Gianna Bevilacqua, Riccardo Bressan, Giovanni Cattaruzzo, Mattia Costantini, Nicola Favaro, Sandra Gajon, Dino Lazzarotto, Ilenia Martin, Ermanno Morelli, Silva Moro, Franco Piovesan, Conni Rignanese, Mila Trevisan, Suzanne Van Der Borg, Alice Zona.



PER MESTRE E VENEZIA ECOLOGIA E SOLIDARIETÀ: Pasqua Leda Cossu, Michele Boato, Anna Ippolito, Concetta detta Mara Franco, Alessandra Cecchetto, Paola Malgaretto, Rosanna Bolgan, Antonella Costantini, Maurizio Ercole, Franca Franzin, Maurizio Galvan, Nives Gargagliano, Giancarlo Ghigi, My Ding Hua, Antonella Pisano, Michela Sartori, Roberto Scarpa, Claudio Sensini, Loris Spolaor, Alessandro Striuli, Elisabetta Tozzato, Pietro Zaffalon.



VENEZIA È TUA: Andrea Franco, Chiara Avezzu', Mariano Bassano, Maurizio Battagliarin, Davide Bernardin, Egidio Bertaggia, Leonardo Colovini, Lucia Cruliano, Monica Fortuna, Gabriele Fumai, Stefano Gavazzi, Silvia Narin, Mario Nisotti, Giacomo Pelegatti, Donatella Schiuma, Marina Signoretto, Riccardo Simionato, Leonardo Tiengo, Giuseppe Vadalà, Giovanna Vianello, Pierfilippo Vidali.



MARGHERA

Candidato presidente

Flavio Dal Corso

VERDE PROGRESSISTA: Gianfranco Bettin, Isabella Aprile, Carla Furiato, Mario Silotto, Maurizio Baroni, Manuele detto Manuel Basso, Sergio Bobbo, Cristina Cecchinato, Tommaso Cintolo, Giacomo Cipolato, Isabella Damiani, Michela Del Longo, Anna Frasson, Luigino detto Mago Magoga, Barbara Tagliapietra, Raffaele Semenzato, Daniela Venier, Morena Vio.

TUTTA LA CITTÀ INSIEME:

Alessandra Bardelle, Mariarosa Carli, Sandro Chinellato, Monica Coin, Mariangela Corradini, Sanchez Concepcion Garcia, Giorgio Leandro, Gabriele Maluta, Maria Luisa Marton, Franco Migliorini, Carlos Ruzzene, Jolanda Ana Maria Saavedra, Enrico Tonolo, Nicola Ussardi.

PD: Adriano Gobbin, Donatella Marello, Marco Rizzetto, Mirko Barbazza, Diego Bermani, Marcella Bozzo, Mauro Contadin, Diana Favaro, Alessandro Furlan, Dario Giglio, Humayun Abdul, Anna Mazzucato, Bruno Pistellato, Alvise Scarpa, Michele Stevanato, Francesca Stratimirovich, Carla Urlando, Umberto Vio.

VENEZIA È TUA: Filippo Andreato, Andrea Bon, Egidio Bertaggia, Pietro Fasan, Franco Fois, Clark Manwar, Marialuisa Muratori, Marina Rotolo, Fatmir Shtjefni detto Mirco, Marina Signoretto, Giovanna Vianello, Federico Zecchi.

LIDO PELLESTRINA

Candidato presidente

Danny Carella

VERDE PROGRESSISTA: Alessandro Biasioli, Flavia Antonini, Franco Conton, Angelita Costantini, Mario De Marchi, Manuela Fano, Ruggero Dipaola, Elena Leonardi, Massimo Macaluso, Marina Montuori, Alfredo Rispoli, Laura Prevedello, Marco Simonetto, Caterina Valentini.

TUTTA LA CITTÀ INSIEME: Sandro Chinellato, Martina Cioffi, Petra Codato, Roberto Longo, Daniela Milani, Matteo Pandolfo, Tobia Ragni, Marco Rosa Salva, Ilaria Sainato, Sabrina Scarpa, Andrea Viaro, Simona Vio, Federica Zagatti Wolf-Ferrari.

PD: Stefano Reggio, Marco Aliano, Nicolò Angelo, Leopoldina Bernardi, Nale Laura Boscolo, Susanna Briani, Giulia Cassani, Davide Cicogna, Davide De Ferrari, Alessandra Forti, Roberto Ingiostro, Gabriella Marinaro, Lamberto Scarpa, Pierluigi Scarpa, Alessandro Ruben Strozzi, Francesco Useli, Isabella Vianello, Clara Zaninotto.

VENEZIA È TUA: Deborah Alfonso, Alessio Busetto, Franco Costa, Francesco Ghezzo, Beatrice Honl, Benedetta Modolo, Maria Cristina Olivieri, Alvise Pagan, Marco Pazienza, Andrea Pettenello, Giada Schiavon, Luca Voltolina, Riccardo Zennaro Dodi.

FAVARO

Candidato presidente

Roberta Tossato

VERDE PROGRESSISTA: Francesca Rismondo, Matteo De Rossi, Laura Tagliabue, Luca Lazzarato, Irene Agostini, Massimiliano Ballarin, Giuliana Blasigh, Moreno Boccassini, Angelo Boldrin, Nicoletta Cipolato, Silvano Pavan, Antonella Sacchetto, Christopher Scantamburlo, Nicole Scantamburlo, Diana Zancarello.

PD: Angelo Lerede, Danilo Bertin, Francesca Bertolin, Bruna Busso, Roberto Carisi, Maurizia Fagherazzi, Luca Filippini, Claudio Franceschin, Susanna Lancerotti, Alessandro Pozzo, Valeria Saura, Diego Toniolo, Fabrizio Trevisan, Marco Trevisan, Monica Zennaro.

VENEZIA È TUA: Filippo Andreato, Andrea Badon, Anna Catenacci, Gennaro D'Ambrosi, Francesca D'Este, Riccardo De Falco, Pietro Fasan, Cecilia Foresi, Clark Manowar, Giacomo Pelegatti, Roberto Quintavalle, Alessia Vettorello.

Candidato presidente

Chiara Zecchin

TUTTA LA CITTÀ INSIEME: Raffaele Bolani, Carlo Bordignon, Jacopo Cavalier, Astrid Cristinelli, Angela D'Este, Maria Luisa Marton, Franco Migliorini, Roberta Minniti, Loris Morosinato, Matteo Pandolfo, Paolo Sambo, Michele Schiavon, Daria Zennaro.

CHIRIGNAGO ZELARINO

Candidato presidente

Renzo Rivis

VERDE PROGRESSISTA: Sara Da Preda, Doriano Baldan, Enrica Salieri, Nicola Minto, Mariachiara Castro, Salvatore Affinito, Carla Furiato, Alessandro Bonotto, Veronika Goi, Fabio Brusò, Isabella Golfetto, Carmelo Cacciatore, Gloria Pistolato, Roberto Caligaris, Patrizia Praussello, Ennio Mognato, Morena Vio, Raffaele Semenzato.

TUTTA LA CITTÀ INSIEME: Alessandra Bardelle, Nicole Biscaro, Carlo Bordignon, Alessia Giada Cannata, Astrid Cristinelli, Davide Lamon, Gabriele Maluta, Alberto Marcuzzo, Roberta Minniti, Angelo Pistilli, Giovanni Sperandio, Elisabetta Tiveron.

PD: Roberta Anceschi, Rinaldo Baccovich, Mirco Centazzo, Chiara De Pieri, Daniel De Rossi, Francesco Gherlenda, Nicola Lombardi, Andrea Mauceri, Maurizio Meneghetti, Mendir Niang, Sara Padoan, Gianni Pigato, Dario Rigato, Chiara Sanquerin, Luigina Tiepolo, Aurora Vigoni.

PER MESTRE E VENEZIA ECOLOGIA E SOLIDARIETÀ: Francesca Gambadoro, Maurizio Galvan, Pasqua Leda Cossu, Michele Boato, Anna Ippolito, Alessandra Cecchetto, Rosanna Bolgan, Antonella Costantini, Franca Franzin, Nives Gargagliano, Paola Malgaretto, Antonella Pisano, Michela Sartori, Maurizio Ercole, Roberto Scarpa, Claudio Sensini, Loris Spolaor, Pietro Zaffalon.

VENEZIA È TUA: Alessandro Albertini, Stefano Colovini, Gabriele Da Ronche, Monica Fortuna, Renato Franceschi, Marialuisa Muratore, Fatmir Shtjefni detto Mirco, Leonardo Tiengo, Giuseppe Vadalà, Massimo Vio, Elisa Zambolin, Federico Zecchi.

