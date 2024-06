LIDO - "Un sabato qualunque 8:45". Termina così il post che mamma Emili ha fatto per ricordare la sua Elettra, la bimba di 18 mesi morta sabato scorso, soffocata da un tappo di un tubetto di dentifricio. Un sabato che ha per sempre cambiato la vita di Emili e Ivan, il papà di Elettra.

"Niente come la morte e l’ amore hanno la forza di muovere i nostri sentimenti nel profondo, o spingerci a fermarci un attimo, riflettere su chi siamo, contemplare la vita, la morte - scrive Emili - La morte non è niente, io sono sempre io, tu sarai sempre la nostra bambina, l’amore della nostra vita, quello che eravamo l’una per l’ altra non cambierà.

Non cambiare tono di voce, continua a ridere di quello che ci faceva ridere.

Sei stata la più grande maestra di vita che si potesse desiderare, il sogno diventato realtà, l’angelo biondo con gli occhi azzurri più belli che io abbia mai visto.

Che tu possa essere la nostra più grande maestra anche nella morte, apri la strada, accendi i cuori uniscici tutti nel tuo ultimo insegnamento, un esempio per un'intera comunità, una fiamma che non si spegne ma che arde e arderà per sempre".

Un ultimo straziante saluto in attesa che la Procura conceda il nulla osta per il funerale.