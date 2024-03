L'8 marzo di Elena Cecchettin: «A mia sorella Giulia la libertà è stata tolta un po' alla volta. La società non ci vuole padrone delle nostre scelte»

VIGONOVO (VENEZIA) - Otto marzo, il messaggio per la Giornata internazionale delle donne scritto su Instagram da Elena Cecchettin, sorella di Giulia, vittima di femminicidio per mano dell'ex Filippo Turetta: «La nostra società non tollera che le donne siano completamente libere, libere di scegliere da sole della loro vita e del loro corpo. Inoltre i diritti, purtroppo, non sono per sempre, bisogna continuamente reclamarli perché se non prestiamo attenzione, se non ce ne accorgiamo ci potrebbero essere tolti. E ci spettano, di natura. Ci spetta la libertà». Poi il pensiero a Giulia: «A mia sorella la libertà è stata tolta, non tutta in un colpo come viene spontaneo pensare.

Ma un po' alla volta. Una mancanza di rispetto dopo l'altra, una violenza dopo l'altra, psicologica, e poi fisica - racconta riferendosi a Filippo - . E noi, nella nostra società, lasciamo che queste cose accadano perché sotto sotto continua a non piacere l'idea che una donna sia libera e quando un uomo è possessivo tutto sommato nessuno dice niente».

Il post sui diritti e la foto con Giulia e la mamma

A corredo del post una foto in bianco e nero, dai toni sbiaditi soprattutto perché, tre delle persone ritratte non ci sono più. Nello scatto compaiono Elena, Giulia e la loro mamma. Le ultime due non ci sono più, una portata via da chi diceva di amarla e l'altra dalla malattia. Una famiglia che ha conosciuto più volte il dolore, nel giro di pochissimo tempo. Ed ora Elena, papà Gino e Davide si stanno facendo forza a vicenda per ricominciare. O almeno, per provarci. «Parliamo di diritti, diritti umani - inizia il post di Elena Cecchettin su Instagram - Si chiamano così perché non ce li dovremmo guadagnare, perché sono nostri e ci spettano, da quando nasciamo, proprio perché siamo umani. In alcuni casi, questi diritti, come ci insegna la storia, sono stati difficili da ottenere. E per le donne ancora di più. Quasi ogni diritto che l'uomo conquistava la donna doveva attendere anni, decenni per ottenerli e siamo spesso state ostacolate. È da meno di cent'anni che le donne possono votare in Italia - ricorda - Mentre la possibilità di divorziare e di abortire, sono state tanto discusse prima di essere finalmente ottenute. Non si tratta ancora di diritti, perché ad oggi, una donna che vuole abortire non è libera di farlo, perché potrebbe incontrare medici obiettori, perché è sempre tenuta a giustificare la propria scelta, anche di fronte a chi non è minimamente coinvolto nella decisione, perché non è tutelata».

Per Giulia

Nel post, immancabile il pensiero rivolto alla sorella Giulia, la 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex Filippo Turetta dopo una giornata trascorsa insieme al centro commerciale Nave de Vero di Marghera. «A mia sorella la libertà è stata tolta, non tutta in un colpo come viene spontaneo pensare - si legge - Ma un po’ alla volta. Una mancanza di rispetto dopo l’altra, una violenza dopo l’altra, psicologica, e poi fisica. E noi, nella nostra società, lasciamo che queste cose accadano perché sotto sotto continua a non piacere l’idea che una donna sia libera e quando un uomo è possessivo tutto sommato nessuno dice niente».

Il grido "smuovi coscienze"

Nel post il dolore è misto anche ad un grido per smuovere le coscienze ma soprattutto generare azioni a catena per un futuro migliore. O quanto meno, un futuro dove la violenza non esiste, dove le donne non vengono uccise e dove tutti gli esseri umani lottano dalla stessa parte, quella della vita e dei diritti. «Ma non possiamo continuare così, dobbiamo reclamare il nostro spazio, di donne, di esseri umani, che ci meritiamo, e voi uomini, dovete lottare, anche voi, affinché questo avvenga, perché è giusto che la nostra vita non debba essere una violazione costante - conclude - .Questa lotta non la dobbiamo portare avanti solo noi cittadini, lo Stato deve prendere decisioni volte a cambiare la situazione perché, quella che sta avvenendo sui nostri corpi, è una guerra, e non possiamo essere sole ad affrontarla.I diritti delle donne, sono diritti umani».