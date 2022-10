L'Egitto vieta il viaggio a Venezia all'avvocata per i diritti umani Mahienour El-Massry

VENEZIA - «Le è stato soltanto proibito di partire ma non è stata arrestata» o fermata: lo ha riferito una fonte aeroportuale egiziana al Cairo riferendosi all'attivista Mahienour El-Massry che ieri avrebbe dovuto raggiungere Venezia per ritirare un premio dell'ong «Aurora Humanitaria Initiative». Un'indicazione che trova conferma anche da un'altra fonte della sicurezza egiziana.

La stessa Mahienour, ieri su Facebook, aveva scritto di essere stata informata, mentre era in aeroporto, «che mi è stato vietato di viaggiare per decisione del procuratore generale. Anche se solo meno di un mese fa avevamo chiesto e non c'era alcun ostacolo».

La notizia del mancato permesso a recarsi in Italia per ritirare il «Premio Aurora» conferito «per il risveglio dell'umanità», era stato segnalato già ieri da un media online con sede a Londra e oscurato in Egitto ricordando che Mahienour era stata arrestata durante le proteste del settembre 2019 dopo essere stata detenuta diverse volte per il suo attivismo ed era stata rilasciata nel luglio dell'anno scorso. Il sito, Middle East Monitor, aveva ricordato fra l'altro che «l'avvocatessa per i diritti umani organizza proteste pacifiche» e «difende detenuti politici in tribunale».

La cerimonia del Premio Aurora 2022 e gli eventi speciali connessi si svolgono da ieri fino a domani a Venezia come precisa il sito dell'organizzazione annunciando la presenza dei «principali attivisti umanitari del mondo».