VENEZIA -Tutta un’altra cosa, tra adesso e quello che fu nel novembre del 2020. Se si confrontano i dati attuali sui contagi e i ricoveri da covid con quelli dello scorso anno, di questi stessi tempi, nel corso della terza pandemia, la differenza che ne esce è netta. I numeri: in questo momento sul territorio dell’Ulss 3 Serenissima si contano 96 soggetti positivi mentre un anno fa erano 399, quattro volte tanto. I ricoverati in area non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati