Edicole, proprietà veneziana ma il 90% è gestito da stranieri

VENEZIA - Vedendole dall'esterno tutto ci si immaginerebbe meno che quei chioschi traboccanti di maschere, cappelli da marinaretto con la scritta Venezia e maglie di calciatori - più o meno aggiornate all'ultimo mercato - vendano anche giornali. Eppure, quello dovrebbero sostanzialmente fare secondo la concessione rilasciata dal Comune. Che nei giorni scorsi ha pubblicato le nuove graduatorie per l'assegnazione delle edicole in città e a Mestre. Basta però scorrere l'elenco delle richieste avanzate per notare la dissonanza: 40 edicole sulle 45 che a Venezia hanno fatto istanza al Comune delle concessioni di area pubblica, sono di proprietà di veneziani, ma il 90 di esse sono subaffittate e gestite da cittadini stranieri. Cingalesi e bengalesi su tutti, che le trasformano in chioschetti a vocazione turistica.