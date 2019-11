VENEZIA - L'acqua alta di martedì scorso ha spazzato via l'edicola che aveva sulla Fondamenta delle Zattere, gettando in acqua 25 anni di lavoro. Ma la solidarietà on line nei confronti del titolare, Walter Mutti, ha permesso di raccogliere in poco meno di due giorni già 16mila euro, con una campagna sulla piattaforma Gofundme.com.



La raccolta fondi è nata su iniziativa di un amico di Walter, Carlo Gardan, che si professa «forte sostenitore delle edicole, che per anni sono state importanti per la comunità, ormai minacciate dalla crisi e dal mondo digitale». In poche ore sono giunte moltissime microdonazioni, da 5 a 20 euro ciascuna, da singoli anonimi o da persone che hanno voluto anche lasciare messaggi di incoraggiamento e speranza all'edicolante veneziano.

