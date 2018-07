Eclissi da sogno a Venezia, migliaia di turisti incantati ad ammirare lo show

di Raffaella Ianuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Immagine da cartolina questa notte a. La, la più lunga del secolo, ha tenuto incantati migliaia di turisti che hanno immortalato il magico momento. La luna tra le meraviglie di Piazza San Marco ha creato un atmosfera surreale e incantanta. Uno spettacolo che in molti non hanno voluto perdersi e sono rimastì lì per ore con il naso all'insù.Lo spettacolo è iniziato intorno alle 20.30 quando si è iniziato a scorgere l'eclissi parziale, anche se la luce diurna, ancora presente, non ha consentito di apprezzare al massimo lo spettacolo. Poi è arrivato il buio e, considerata la lunghezza dell'eclissi, ben 103 minuti, all'incirca dalle 21.30 alle 23.15, è stato possibile ammirare il fenomeno con un momento al top alle 22.23 quando la Luna era completamente in ombra. Il tutto è stato reso più gradevole da un cielo completamente sgombro di nuvole.