Colleluori, la nuova rock star della Mat Sinner Band

di Marco Corazza

Si chiamae vive ala giovanissima cantante che è stata scelta, unica italiana, a far parte del gruppo rock Mat Sinner Band & The RMC Symphony Orchestra e che parteciperà al tour europeo con lo spettacolo Rock Meets Classic. A questa nuova avventura musicale Giorgia è arrivata dopo l’ottimo riscontro dell’ultimo album degliche l’ha vista duettare con il cantantee che l’ha messa in luce e fatta conoscere ed apprezzare in un ambiente musicale di alto livello. Giorgia ha iniziato i suoi studi presso la scuola di musica di Portogruaro “” dove, concluso il percorso da allieva, è poi entrata a far parte dello staff di insegnanti. Ora il salto di qualità che la vedrà condividere il palco con musicisti e cantanti di gruppi difama internazionale quali gli