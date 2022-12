EasyJet, nuovi collegamenti con Cipro e Dubrovnik da aprile e luglio 2023

VENEZIA - L'offerta della compagnia EasyJet da Venezia si amplia con il lancio del primo collegamento diretto per Larnaca, a Cipro, e la riapertura della rotta per Dubrovnik, a partire rispettivamente dall'inizio di aprile e da luglio.

Larnaca - la città più antica del'isola, raggiungibile per la prima volta in assoluto con un collegamento diretto a partire dal 1. aprile con fino a due voli alla settimana (martedì e sabato) - ma anche la croata Dubrovnik, inconfondibile con le sue imponenti mura in pietra, che dal 1. luglio 2023 sarà collegata con il capoluogo veneto ogni sabato.