È ufficiale, il nuotatore Antonio Fantin convocato per le Olimpiadi di Tokyo

BIBIONE - È ufficiale, tra i campioni chiamati alle Paralimpiadi di Tokyio c'è anche il veneto Antonio Fantin. A comunicarlo è stato il suo primo tifoso e fondatore del club che sostiene Fantin, don Andrea Vena, ex parroco di Bibione e di recente trasferito in Vaticano. "Il campione paraolimpico di Bibione Antonio Fantin parte per le Olimpiadi di Tokyo - ha scritto su Facebook don Andrea Vena - in bocca al lupo campione".



A Bibione intanto è già festa: Antonio Fantin è 3 volte campione mondiale e 8 volte europeo. Detentore di record mondiali ed europei sui 50sl e 100sl. Nella prima competizione della stagione 2021, i Campionati Italiani Assoluti Invernali svoltisi a Lignano in febbraio ha migliorato i record europei (già entrambi da lui stesso detenuti) nei 50 stile libero S6 con il tempo di 29"73 (prec. 29"92) e nei 100 S6 con 1'05"15 (prec. 1'05"42).