LIDO - Fino all'ultimo è stata un esempio di bontà e dedizione alla Chiesa. È stata infatti investita mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, per andare a messa nella sua parrocchia, nella chiesa di Sant'Antonio al Lido. E' morta così Cecilia Populin, l'anziana di 94 anni centrata domenica sera da un'auto in via Sandro Gallo, all'altezza del civico 141, in località Città Giardino. Dopo il trasporto in elicottero all'ospedale all'Angelo di Mestre, sono sopraggiunte nella notte gravi complicazioni che hanno portato al decesso. L'anziana, che viveva da sola, abitava proprio di fronte al luogo dell'incidente. Ogni giorno attraversava la strada per andare a messa nella chiesa di Sant'Antonio, che per lei era una sorta di seconda casa. Un percorso abituale per la donna, ripetuto anche domenica sera per partecipare alla messa delle 19. Fin dalla gioventù la donna aveva una grande fede religiosa.

Aveva lavorato, fino al sopraggiungere della pensione, come maestra d'asilo, anche alla scuola Pierluigi Penzo di Malamocco. Della sua famiglia faceva parte il fratello Ettore (deceduto qualche anno fa) e alcuni nipoti, figli del fratello, che attualmente risiedono in Venezuela e che si sta cercando di rintracciare per organizzare i funerali.



L'INCIDENTE

Intanto emergono alcuni dettagli sull'incidente mortale, la cui dinamica è ancora al vaglio della polizia locale. L'investimento, come scritto ieri, è avvenuto all'altezza del passaggio pedonale davanti all'ex casa delle suore Elisabettine. L'auto era guidata da un uomo di 59 anni residente nell'isola, al volante di una Mazda C 30 diretta verso il piazzale di Santa Maria Elisabetta. Ora si sta cercando di risalire alle cause del sinistro che inizialmente pareva avesse provocato conseguenze meno gravi per la donna investita.

L'automobilista si è immediatamente fermato per prestare soccorso all'anziana. Sottoposto ad alcoltest è risultato negativo, non aveva bevuto ed era perfettamente idoneo alla guida. Pare anche che stesse procedendo a una velocità ridotta, comunque le conseguenze dell'urto sono state gravi. Tempestivi i soccorsi, all'arrivo del Suem la donna era lucida e collaborativa. L'automobilista, assistito dall'avvocato Renato Alberini, dovrà ora rispondere del reato di omicidio stradale. Al momento è indagato e sarà importante chiarire le circostanze dell'investimento. Non è scattato il ritiro della patente e il veicolo non è stato posto sotto sequestro. Si attende, invece, il nulla osta dell'autorità giudiziaria perchè possano essere celebrati i funerali.

