SAN DONA' - Niente ora di religione, niente visita ai mosaici nel Duomo della città. Sarebbe questo che cinque bambini di una scuola elementare del sandonatese (Città Metropolitana di Venezia) si sarebbero sentiti rispondere dalle insegnanti che accompagnavano le due classi. Un fatto che ha suscitato l’indignazione dei genitori, in particolare di due, che hanno preso subito carta e penna e scritto alla dirigente dell’istituto comprensivo di riferimento.

La stessa è stata sentita anche dal cronista, cui è stato risposto che la versione è dei genitori e che ora sta attendendo una relazione delle insegnanti per capire cos’è realmente accaduto. Il fatto risale alla scorsa settimana quando venne organizzata dalla scuola una uscita didattica in centro a San Donà di Piave, con lo scopo di mostrare l’importante opera da poco realizzata da padre Marko Rupnik e dalla sua equipe di artisti, di recente inaugurata e consacrata in occasione di una cerimonia religiosa, presieduta dal vescovo di Treviso, monsignor Michele Tomasi. La mattinata prevedeva, quindi, una passeggiata al Parco Fluviale, uno dei rigogliosi polmoni verdi di questo territorio.

L'opera realizzata in Duomo è di particolare pregio artistico. L’intervento strutturale aveva riguardato l’area presbiterale, con un nuovo ambone, un nuovo altare ed una nuova sede, con un rinnovo effettuato dall’artista, teologo e presbitero sloveno, appartenente ai Gesuiti. Il rapporto con questo importante artista era iniziato nel 2016, all’indomani di una donazione di una parrocchiana, la signora Maria Clotilde Argentini, destinata a realizzare un’opera in Duomo. Padre Rupnik realizzò la cappella dell’eucarestia; successivamente gli vennero affidati anche gli altri interventi. Un’opera d’arte, dunque, inserita in un contesto religioso, ma in ogni caso dagli alti contenuti artistici. Opera che i cinque bambini non avrebbero potuto vedere perché, a detta dei due genitori che hanno segnalato il fatto, le insegnanti li avrebbero tenuti fuori in quanto, durante l’anno scolastico, non hanno partecipato all’ora di religione.

“Al ritorno a casa – scrivono alla dirigente scolastica i due genitori – le bambinei, umiliate e avvilite, ci informano che a loro e ad altri bambini non è stato consentito l’accesso al Duomo perché non frequentanti l’ora di religione cattolica. Sono state, quindi, lasciate all’esterno della chiesa attendere, sedute sugli scalini, l’uscita della classe. A mia figlia sono state consegnate delle parole crociate come passatempo. La coordinatrice si è giustificata al telefono sostenendo che i mosaici rappresentano scene di Eucarestia e per questo motivo ha deciso, assieme alle altre maestre, di escludere tutti i bambini che non frequentano l’ora di religione”. Come detto la dirigente scolastica ha riferito che stava ancora attendendo una relazione delle insegnanti, essendo il fatto avvenuto da poco e la segnalazione dei genitori giunta sabato mattina, comunque non in tempo per riuscire a recuperare tutti gli elementi per avere un quadro completo, ma solo parziale, ovvero quello dei genitori. “Stiamo parlando di cultura e di arte”, insistono i genitori di due dei cinque bambini che sarebbero stati esclusi dalla visita in Duomo. “Le nostre figlie sono entrate nelle Basiliche di San Marco e San Pietro, in decine di chiese in tutta Italia; hanno assistito a matrimoni religiosi; hanno visitato gli Uffizi, con le rappresentazioni crstiane dei più grandi pittori. E quindi? Come si possono emarginare, discriminare dei bambini dalla cultura e dall’arte poiché non frequentano l’ora di religione? Non ci sono parole per raccontare l’espressione di disagio, sconcerto e umiliazione che le nostre figlie hanno riportato a casa dopo una uscita che aspettavano da giorni”. La coppia di genitori ha precisato di non avere alcuna intenzione di attaccare la scuola e la dirigente, ma di avere segnalato il fatto affinchè non si ripeta più.