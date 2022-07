Venezia, due atleti gemelli con distrofia muscolare operati insieme: «Impiantato defibrillatore contro arresto cardiaco»

VENEZIA - A Fabio e Luca, gemelli 35enni della provincia di Venezia e campioni di powerchair hokey, è stato impiantato all'ospedale Carlo Poma di Mantova un defibrillatore contro il rischio di morte improvvisa per arresto cardiaco, associato alla distrofia muscolare di cui soffrono. Dopo un periodo di riabilitazione «torneremo presto alla nostra squadra» a Padova, assicurano i due fratelli.

Venezia, due atleti gemelli con distrofia muscolare operati insieme

«Io gioco nel ruolo di portiere, Luca è difensore - racconta Fabio che nel 2016 ha vinto una medaglia d'argento ai campionati europei e nel 2018 un oro a quelli mondiali - Questo sport paralimpico si pratica in carrozzina ed è nato soprattutto per le persone con malattie neuromuscolari, ma è adattabile a tutte le disabilità. Con la formazione di Padova abbiamo collezionato uno scudetto, due coppe Italia e una supercoppa. Siamo forti. A settembre si torna in campo», promettono.

«La famiglia si è rivolta a noi perché in questo ambito il Poma è oggi un punto di riferimento per le casistiche più complesse e delicate, per i malati più fragili», spiega il direttore della Chirurgia toracica dell'ospedale, Andrea Droghetti, che negli ultimi anni ha sviluppato a Mantova trattamenti chirurgici mini-invasivi ultra specializzati per lo scompenso cardiaco la prevenzione di morte improvvisa. Lo specialista ha ideato una nuova tecnica di impianto, modificandola in modo decisivo rispetto alla sua versione originaria e riducendone l'invasività, sottolineano dall'Asst mantovana. Si tratta di una procedura d'impianto sottocutaneo di defibrillatore che sta facendo il giro del mondo - si legge in una nota - grazie all'impegno del medico nella stesura di articoli scientifici e nella formazione dei colleghi di altri centri.