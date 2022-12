Il castello dov'è morto Giacomo Casanova sta in una cittadina morta. Duchcov, così oggi si chiama, in Repubblica ceca, non è che l'ombra di quella che fu Dux, durante la monarchia asburgica. Il castello dei conti Waldstein, dove Casanova è stato bibliotecario per tredici anni, dal 1785 al 1798, viene a poco a poco restaurato. La chiesa barocca dell'Assunzione che gli sta accanto, ha invece l'interno ancora devastato dall'incendio che lo distrusse, il 10 maggio 1945, quando in città stazionavano i soldati dell'Armata rossa. Quasi tutti gli edifici della piazza principale, dove si affaccia anche il castello, sono stati recuperati, ma basta inoltrarsi nelle stradine attorno per venire proiettati nella Cecoslovacchia del socialismo reale: bellissimi edifici liberty datati 1902, 1908, 1910, diroccati, divelti, abbruttiti. Da sotto gli intonaci scrostati emergono scritte in tedesco: la storia qui ha picchiato duro.



L'austriaca Dux era una cittadina tedesca, nella ceca Duchcov di tedeschi non c'è più traccia: cacciati tutti dopo il 1945. D'altra parte questi erano i Sudetendeutsch che avevano accolto Adolf Hitler a braccia aperte, vogliosi di essere annessi al Reich dopo esser stati per un ventennio, dal 1918, cittadini cecoslovacchi. Se i tedeschi non ci sono più perché sono stati cacciati, gli ebrei sono spariti perché sono stati ammazzati: nella vicina Teplice (Teplitz ai tempi di Casanova, che ci andava per bagnarsi negli stabilimenti termali) c'era la sinagoga più grande della Boemia, non ne rimane più traccia.



LA FUGA

Casanova era stato costretto a lasciare per sempre Venezia nel 1783, dopo aver scritto in un libro di essere figlio naturale del patrizio Michele Grimani, mentre l'erede legittimo, Giancarlo, era in realtà figlio di un altro padre. La rivelazione aveva creato scandalo e a Casanova era stato consigliato di andarsene il più velocemente possibile, prima di finire nei piombi per la seconda volta. L'avventuriero si trasferisce a Vienna dove, rimasto senza soldi, viene assunto dal conte Joseph Carl Emmanuel Waldstein per catalogare la biblioteca di 40 mila volumi, conservati nel castello di Dux, la sua residenza estiva.

Oggi quei libri non ci sono più: dopo il 1945 erano stati spostati in altro castello dei Waldstein, trasformato in museo. Anche le 10 mila carte dell'archivio di Casanova erano state portate via, ora si trovano nell'Archivio nazionale di Praga. Non c'erano invece i 3670 fogli manoscritti di Storia della mia vita che un nipote dell'avventuriero aveva nel 1821 venduto all'editore tedesco Friedrich Arnold Brockhaus. Il castello di Dux, ormai Duchcov, nel 1945 viene svuotato e trasformato in uffici statali; nel 1960 si decide di farne un museo e parte degli arredi vi vengono riportati, alcune sale sono ricostituite in maniera abbastanza precisa.



TRA STORIA E FANTASIA

Oggi la visita è suddivisa in due itinerari, uno dedicato ai Waldstein e uno a Casanova. Il primo è abbastanza fedele e si avvale dei beni appartenuti alla famiglia aristocratica, il secondo si dibatte tra il tarocco e il kitsch: la poltrona dove dicono sia morto Casanova non è quella dove davvero il veneziano è spirato, tanto per fare un esempio. La camera da letto non era la sua e la biblioteca, che in realtà si trovava nella parte opposta del castello, dove ora vive la famiglia del custode, è formata dai volumi portati da un castello della Moravia. Qui poi hanno avuto una pensatona: un telecomando fa aprire una porta segreta, nascosta nella libreria, e al di là, nel buio, assiso a una scrivania con una candela finta, ecco comparire il manichino di Giacomo Casanova intento a scrivere le sue memorie. Ci si immagina di sentire i gridolini eccitati dei turisti di bocca buona.



IL CASTELLO

Al di là delle ricostruzioni fantasiose e di cattivo gusto, questa è la parte del castello dove davvero Casanova aveva vissuto per tredici anni, in due stanze, mentre altre due erano occupate da un diverso inquilino, tal barone Linden. Si trattava di un'ala del castello riservata agli ospiti; la prima sala, la più grande, ora occupata da un biliardo, era quella dove si alloggiavano per una notte eventuali ritardatari che non facevano in tempo a tornare a casa. Oggi in questa e in altre due stanze sono stati recuperati le bellissime decorazioni ad affresco, sui toni del giallo e del blu, colori del blasone dei Waldstein, che erano visibili ai tempi di Casanova ed erano state ricoperte con una mano di pittura ai tempi del socialismo reale. Alle pareti sono appese stampe, alcune autentiche, altre riproduzioni, e quattro piccole vedute settecentesche di Venezia, di non eccelsa fattura, ma molto dettagliate nei particolari.



LA RICOSTRUZIONE

Del tutto diversa, e molto più rispettosa della realtà, la ricostruzione delle sale dedicate ai padroni di casa, i conti Waldstein. Il castello ha origini medievali ed era stato costruito dalla famiglia dei principi Lobkowitz, quello che si vede ora è però una riedificazione barocca dei primi decenni del Settecento. Nel grande salone delle feste sono stati ricollocati i quadri originari, ritratti e grandi raffigurazioni di battaglie: i Waldstein erano una dinastia di militari; il condottiero Albrecht von Wallenstein, protagonista della guerra dei Trent'anni, era un avo dell'ospite di Casanova. Nelle altre sale sono state riunite le collezioni che formavano un museo privato molto apprezzato tra Sette e Ottocento: costituiva la meta di un'escursione per personaggi illustri che andavano a passare le acque nelle terme di Teplitz, distante una decina di chilometri (erano per loro i letti nella stanza degli ospiti, qualora si fosse fatto tardi per tornare). La sala più importante è quella dove sano riunite le memorabilia delle guerre che hanno impegnato i Waldstein: spicca un cavallo arabo imbalsamato, bardato con sella, briglie e finimenti d'argento, dono del gran visir Izzet Mehmet pascià, per suggellare la pace del 1775. Nella seconda sala vi sono trofei venatori (Dux era il castello di caccia del conte Joseph Carl Emmanuel) nonché armi: i Waldstein avevano aperto qui una fabbrica di armi, sia da caccia, sia da guerra. Splendida la sale delle porcellane cinesi, giapponesi, di Meissen e locali; mentre nella sala da musica, oltre a un clavicordo del 1630 e a un fortepiano viennese del medesimo costruttore di strumenti di Franz Joseph Haydn, campeggia una bellissima specchiera di Murano del XVIII secolo.

Casanova era stato sepolto nel cimitero che circondava la chiesetta di Santa Barbara, distrutto nel 1930. Le ossa sono andate disperse, mentre la lapide è stata recuperata e murata alla destra dell'entrata della chiesa, a giudicare dallo stile delle lettere gli estremi cronologici sono stati aggiunti in un secondo tempo.