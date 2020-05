Sorpresi con l'aiuto dei droni a depredare le barche: due ragazzi denunciati

VENEZIA - Due ragazzi di 18 e 17 anni di Mestre sono stati denunciati per ricettazione dalla squadra Volanti della questura di Venezia in zona Campalto a Mestre mentre, a bordo dei loro barchini, attraversavano un canale laterale. I due sono stati denunciati per una serie di furti commessi il 28 aprile ai danni di barche ormeggiate nella zona. I due erano già stati individuati dagli agenti delle Volanti che l'altra notte, servendosi di droni, di un elicottero e di moto d'acqua, li hanno fermati non appena hanno messo piede sui loro barchini.

