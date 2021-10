Offre droga agli agenti in borghese a Venezia: denunciato

VENEZIA - Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori e di spaccio stupefacenti nel centro storico di Venezia, connessi in particolar modo alla “movida” veneziana, il Questore di Venezia ha disposto, nella decorsa notte, un controllo straordinario del territorio, operato dal personale del Commissariato di San Marco con l’ausilio della Polizia Locale di Venezia, nella zona compresa tra Campo Santa Margherita e Campo San Rocco. Nel corso del servizio, svolto da personale in divisa ed in abiti civili, è stato bloccato e condotto presso gli Uffici della Questura un soggetto liberiano di 28 che aveva avvicinato un operatore di Polizia in borghese per offrigli della sostanza stupefacente.

Lo stesso è stato immediatamente fermato ed a seguito di foto segnalamento denunciato per spaccio di sostanza stupefacente, con conseguente sequestro di quanto in suo possesso. Per un cittadino di origini nigeriane di 32 anni, invece, il quale si accompagnava al liberiano denunciato, a seguito di accurati controlli posti in essere dagli uomini del Commissariato San Marco è emerso che lo stesso aveva violato quanto disposto da un precedente Foglio di Via Obbligatorio dalla città di Venezia emesso dal Questore già dal 2019 e tuttora in vigore.

Nel corso del servizio sono stati inoltre identificati ed accompagnati in Questura altri soggetti extracomunitari, che sono risultati irregolari sul territorio nazionale e per i quali saranno emessi i fogli di via. Col concorso della Polizia Locale è stato infine attuato un dispositivo di prevenzione degli assembramenti, dato il notevole afflusso di giovani nel campo della movida più famosa di Venezia.