Condannato 36enne kosovaro trovato con 25 grammi di cocaina

VENEZIA Nella serata di ieri i carabinieri della Stazione San Marco, al comando del Luogotenente Luca Fiorani e coordianti dal Maggiore Savino Capodivento Comandante della Compagnia lagunare, nel corso di un generico servizio di controllo del territorio hanno fermato e sottoposto ad un più approfondito controllo un soggetto notato aggirarsi in zona Campo San Rocco.



Il giovane 36enne di origine kossovara ma residente a Venezia è stato trovato in possesso di circa 25 grammi di cocaina suddivisa in 14 dosi pronte per lo spaccio oltre ad una somma di denaro di 150 euro verosimilmente frutto dell’attività illecita.



A quel punto la perquisizione veniva estesa anche all’abitazione nella quale venivano rinvenuti altri 40 grammi circa di Marijuana oltre ad un bilancino di precisione per la pesatura delle sostanza.



Lo stupefacente immesso sul mercato avrebbe fruttato all’incirca 2.000 euro, un bel giro di affari per l’uomo che già è conosciuto dalle forze dell’ordine.



H.L. veniva quindi tratto in arresto e ristretto ai domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero Dott. Massimo Michelozzi in attesa della celebrazione della direttissima al termine della quale veniva condannato ad un anno e otto mesi, pena sospesa.









