Droga nel peluche della figlia: arrestato marocchino di 31 anni

FERRARA - Oltre un etto di hascisc, nascosto nella camera da letto della figlia, dentro a un peluche: l'hanno trovato i carabinieri emiliani di Copparo durante una perquisizione a Cavarzere (Venezia) che ha portato all'arresto di un marocchino di 31 anni, C. B., per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.



A Porto Viro ( Rovigo) un connazionale di 34 anni è stato invece denunciato. Nella casa sono stati trovati anche 4.000 euro in contanti, materiale da confezionamento e due bilancini di precisione. Nella casa del secondo uomo, un grammo di hascisc e uno di marjuana, nascosti nella credenza della cucina. Tutto il materiale è stato sequestrato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA