Spacciatori di guardia sui ponti Campo Santa Margherita di notte ritorna regno della movida drogata

di Tomaso Borzomì

VENEZIA - Beccarli in flagrante è difficile, praticamente impossibile. Eppure loro sono lì, impassibili, a presidiare il territorio probabilmente offrendo lanascosta chissà dove.non è più tornato ai momenti difficili di circa due anni fa, quando residenti e commercianti si erano uniti in un fronte comune per arginare lo strapotere della. Ma il problema dell’offerta di sostanze stupefacenti sta tornando. È sufficiente recarsi in campo dopo le 22.30, fare due passi verso San Pantalon e si capisce subito chi siano. Tre probabili “pali” stazionano ai piedi del ponte di San Pantalon, lato chiesa. Due invece rimangono fissi dalla cima del ponte, da cui possono osservare meglio il territorio e, eventualmente, avvisare gli altri di scappare in caso di arrivo improvviso delle forze dell’ordine. Altri tre si vedono seduti sui gradini dell’auditorium di Ca’ Foscari o in piedi nella stessa zona.