Fiumi di cocaina per la movida sul mare e nelle piazze. Quegli strani movimenti davanti al centro commerciale, poi l'inseguimento

VENEZIA - Cocaina pronta per essere spacciata nei luoghi della movida di Venezia - soprattutto le località balneari - e Padova, un carico di droga è stato scoperto e bloccato dalla polizia. In seguito ad una segnalazione di traffici sospetti nei pressi in un parcheggio davanti a un famoso centro commerciale posto tra Padova e Venezia, gli agenti hanno predisposto alcuni servizi di controllo. Durante uno di questi controlli, è stata intercettata un’autovettura che, all’ordine di fermarsi degli agenti, si è data alla fuga, costringendo i poliziotti ad un inseguimento, terminato con la cattura di un uomo nei pressi della periferia di Padova.

All’interno della vettura sono state rinvenute decine di kg di cocaina, con tutta probabilità destinati a rifornire la Provincia di Venezia. A seguito di ulteriori controlli, ai quali ha collaborato anche la squadra mobile di Milano, la Polizia è riuscita a sequestrare ulteriori quantitativi di droga.