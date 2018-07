Spacciatore a 24 anni, 24enne jesolano pizzicato sui luoghi della Movida

JESOLO - Ancora un arresto a Jesolo da parte dei carabinieri in borghese della compagnia di San Donà: i militari, presenti per bloccare il traffico di stupefacenti nei luoghi della movida estiva, sempre più di frequente svolgono servizi di pattugliamento senza l'uniforme di servizio.



Nella giornata di ieri, nel corso di uno di questi controlli, è stato bloccato un giovane di 24 anni, del posto, mentre si trovava a bordo della propria auto. Nel corso della perquisizione - estesa anche al suo domicilio - sono stati trovati un panetto di 50 grammi di hascisc, un paio di dosi di marijuana oltre ad alcuni semi e prodotti per la coltivazione della cannabis. Dall'analisi del cellulare, poi sequestrato, è emersa parte dell'attività di spaccio dell'uomo che è stato arrestato e, su disposizione della Procura di Venezia, posto agli arresti domiciliari.

