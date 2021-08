Marghera, la polizia locale trova panetti di eroina nascosti in un capannone

MESTRE - Quattro panetti di eroina, dal peso superiore al mezzo chilogrammo, sono stati rinvenuti e sequestrati dal Nucleo di Pronto Impiego della Polizia locale di Venezia all'interno di un capannone industriale a Marghera. L'operazione, nell'ambito del programma «Oculus», risale al pomeriggio di mercoledì ed è stata resa nota oggi. Gli agenti, insospettiti dalla presenza di alcuni pusher nella zona di via Fratelli Bandiera, sono entrati all'interno dell'area, con un cane antidroga, e hanno subito individuato tracce di consumo e confezionamento di sostanze stupefacenti. I panetti di droga, del valore al dettaglio di circa 25.000 euro, pari a 170 dosi, erano sotto una scaffalatura in metallo, nascosti in mezzo a un telone marcescente ricoperto da avanzi di cibo.