Offre droga ai carabinieri in borghese: manette a 24enne nigeriano

JESOLO (VENEZIA) - Una pattuglia di carabinieri in borghese ha arrestato, a Jesolo, la notte scorsa, un nigeriano di 24 anni, per spaccio di stupefacenti. I militari di San Donà di Piave sono stati letteralmente fermati dallo straniero, che ha proposto l'acquisto di stupefacente. I militari lo hanno bloccato e trovato con circa 20 grammi di marijuana.



Il servizio di pattugliamento sul litorale ha permesso di rinvenire altri 20 grammi di marijuana nascosti sotto la sabbia e la segnalazione al prefetto di un 20enne trevigiano, trovato in possesso di una dose di stupefacente oltre che in evidente stato di alterazione a dovuto alla smodata assunzione di alcol.

