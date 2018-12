Droga sul bus che porta a scuola gli studenti pronta per lo spaccio

di Fabrizio Cibin

JESOLO - Portavano un etto e mezzo di droga sul pullman diretto all’istituto Cornaro di Jesolo, ma non avevano fatto i conti con i poliziotti che li stavano aspettando per i controlli dell’operazione “Scuole sicure”. Si tratta del più ingente quantitativo di stupefacente da quando è iniziata questa campagna di prevenzione da parte delle forze dell’ordine, così come disposto dal Ministero dell’Interno. CONTROLLI RIPETUTI Non è bastato, dunque, l’avvio dell’operazione...