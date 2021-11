Blitz antidroga: arrestato il decano degli spacciatori (74enne) e la proprietaria della centrale della coca

MESTRE - La Squadra mobile di Venezia nel corso dell’ultimo fine settimana, sotto la direzione della Procura, ha arrestato due persone per spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, a seguito di alcune segnalazioni giunte da chi notava un via vai in due distinti condomini nel centro di Mestre, i poliziotti hanno svolto dei servizi di appostamento per verificare quanto denunciato. Nel primo caso, su un pensionato di 74 anni, con innumerevoli precedenti, sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza in ordine alla cessione di cocaina nel centro di Mestre. I poliziotti decidevano di effettuare una perquisizione presso la sua abitazione, in seguito alla quale venivano rinvenuti dei bilancini, materiale da confezionamento e 40 grammi di stupefacente diviso in dosi. L’anziano veniva arrestato e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, data l’età, collocato agli arresti domiciliari.

Inoltre, sempre a Mestre, gli agenti della Mobile hanno effettuato una perquisizione domiciliare in seguito alla quale sono stati sequestrati 2 chili di cocaina, traendo in arresto la proprietaria dell’appartamento, ricorrendo gravi indizi su di lei per spaccio sul mercato veneziano. Suddivisa in panetti e con altro materiale da taglio, la sostanza stupefacente di così elevata purezza era probabilmente destinata al mercato “all’ingrosso”: una volta “tagliata” la cocaina avrebbe consentito un ricavo di circa 300.000 euro.