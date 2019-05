Spacciatore africano, fuga in bicicletta ma i carabinieri lo arrestano

MARGHERA - I carabinieri di Mestre hanno arrestato per possesso ai fini di spaccio di stupefacenti un uomo della Sierra Leone di 38anni, senza fissa dimora e clandestino. Lo straniero è stato bloccato in zona Piazzale Martiri Giuliani e Dalmati delle Foibe a Marghera mentre inforcava la propria bicicletta, dopo che aveva cercato di defilarsi alla vista della pattuglia notturna dell'Arma. Ma i Carabinieri avevano assistito ad un eclatante episodio di spaccio e così per l'uomo scattava il controllo stroncando una breve fuga in bicicletta per le anguste vie di Marghera, a seguito del quale si recuperavano sei involucri di cocaina, lanciati al volo dal soggetto ma prontamente recuperati dai militari in caccia.



Scoperto il motivo della tentata fuga, ai militari non rimaneva altro che dichiarare l'uomo in stato di arresto e la sua messa a disposizione del Magistrato per la celebrazione del processo per direttissima. Il sospetto è che lo straniero sia collegato come segmento finale alla rete di spacciatori che operano a Marghera, Mestre e in altre zone dell'hinterland, ben ramificata e che necessita di un'attività di contrasto continua, che ha già permesso di arrestare più di una decina di spacciatori con il sequestro di varie sostanze destinate al mercato delle droghe.

