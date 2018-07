Droga, arrestato 40enne, denunciata la madre: buttava soldi e coca nel water

CHIOGGIA - Il Commissariato di Chioggia, ha arrestato un uomo di 40 anni e denunciato sua madre nell'ambito di un controllo antidroga che ha portato al sequestro di 1,5 kg di marijuana, altrettanto di hashish, 6 grammi di cocaina e 9.050 euro in contanti. Gli agenti, che stavano svolgendo da tempo indagini, hanno riscontrato che l'indagato incontrava i clientì in un bar della zona.



Raccolti una serie di elementi di responsabilità dell'uomo, la polizia ha deciso di fermarlo e di perquisire la sua abitazione ed il suo garage alla ricerca dello stupefacente. Giunti nella casa del 40enne, i poliziotti si sono visti negare l'accesso dalla madre, di circa 60 anni, la quale ha poi reso difficile la perquisizione. La donna, infatti, ha tentato di disfarsi di alcune dosi di cocaina e di denaro contante, gettandoli nel water. Il tempestivo intervento degli investigatori ha permesso di recuperare le dosi prima che andassero perdute. Nel corso della perquisizione, durata varie ore, la polizia ha trovato la droga, il denaro ed il materiale per il confezionamento che erano stati nascosti in diversi posti della casa e del garage.

