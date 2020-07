Blitz antidroga, arrestati 4 boss dello spaccio: gestivano un traffico da oltre 5 anni

VENEZIA - Blitz antidroga dell'Arma: 4 ordinanze di custodia cautelare, 2 ai domiciliari, sono state eseguite oggi - 14 luglio - dai carabinieri di Mestre sgominando una banda di spacciatori di cocaina, ecstasy e altre sostanze stupefacenti tra le province di Venezia e Treviso. La banda era operativa fin dal 2015.



I militari della stazione di Marcon (Venezia) assieme a personale del 4. Battaglione Veneto e alle unità cinofile di Padova, hanno inoltre eseguito 8 perquisizioni, ordinate dal Gip del Tribunale di Treviso. L'indagine, condotta da ottobre a febbraio scorsi , ha individuato gli arrestati come boss dell'organizzazione e altre tre figure coinvolte, che sono state denunciate per spaccio di stupefacenti.



Le operazioni hanno interessato i Comuni di Venezia, Treviso, Musile di Piave, Maser, Casale sul Sile, Quinto di Treviso, Trevignano, Paese, Favaro Veneto, Marcon e Jesolo. Gli arrestati vanno dai 35 ai 44 anni, e sono residenti tra Musile e Casale sul Sile. Il giro di spaccio è stato stimato in 100.000 euro all'anno, con 103 assuntori segnalati alle Prefetture. Ultimo aggiornamento: 13:10