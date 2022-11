Droga, arrestati in autostrada due corrieri con 10 kg di cocaina purissima. Ecco dov'era nascosta

SAN DONA' - Due corrieri che stavano trasportando in auto 10 chilogrammi di cocaina, sono stati arrestati lungo l'autostrada A4, in direzione Milano, dalla Polizia Stradale di San Donà di Piave. Una pattuglia della Polstrada, insospettita dall'andamento di una vettura con targa svizzera, ha deciso di fermarla e procedere ad un controllo. Sia il conducente che il passeggero, cittadini italiani, non sono riusciti a fornire spiegazioni plausibili sul fato che viaggiassero in un'auto straniera. Discordanti le loro dichiarazioni anche sulle località di partenza e di destinazione. È stata quindi decisa la perquisizione del veicolo, con l'ausilio dei cani antidroga, «Quiri» e «Derrik», che hanno portato alla scoperta di nove panetti di droga, per un totale di 10 chilogrammi, nascosti tra il paraurti e il parafango posteriore destro. Dalle analisi chimiche effettuate nel Gabinetto della Polizia Scientifica della Questura di Venezia, la sostanza è risultata cocaina purissima.