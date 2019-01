Blitz per stanare i pusher dell'eroina killer: 13 arresti, 110 clienti segnalati

in corso dalle prime ore di oggi un'operazione antidroga dei carabinieri di Venezia che stanno eseguendo 13 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un'organizzazione tunisino-albanese. Nel blitz sono impegnati oltre 100 militari dell'Arma che stanno operando tra le province di Venezia e Padova, con il supporto di unità cinofile e di un elicottero dell'Arma.



Le indagini sono iniziate nel maggio 2007 dalla Compagnia di Mestre nel maggio a seguito di numerosi decessi per overdose da eroina. Nel corso dell'indagine, sono stati arrestati in flagranza di reato 8 pusher e segnalati alla Prefettura 110 assuntori.

