VENEZIA - ​Mistero a Venezia, compare un drappo nero sul volto della statua di Goldoni: cosa sta succedendo? Oggi, giovedì 9 marzo, i veneziani si sono svegliati con una novità. Sulla statua dedicata a Carlo Goldoni in campo San Bortolomio è comparso un panno nero che ne copre il volto. Immediata la curiosità dei residenti, si tratta di un gesto di goliardia o una forma di protesta sulla situazione della città?

I precedenti

Non è la prima volta che accade qualcosa del genere. Il 19 ottobre 2021, sulle teste delle sculture in diversi campi è stata posta una maschera da teschio con una "x" nera all'altezza della bocca. La prima a Santa Fosca (statua di Paolo Sarpi), le altre a San Bortolomio (sempre sulla statua di Carlo Goldoni) e in campo Manin (di Daniele Manin).