Dramma a Portogruaro: quarantenne trovata morta dai familiari in casa

PORTOGRUARO - Dramma a Portogruaro: una donna dell'Est, Alessia Tabakar di 40 anni, è stata trovata morta in casa. L'allarme è arrivato poco dopo le 7 di questa mattina, mercoledì 16 febbraio, al 118 per una donna trovata praticamente esanime dai familiari. Sul posto, a casa della donna in via Olmo a Portogruaro, sono arrivati i sanitari del Pronto soccorso. Inutile il tentativo del personale del Suem di salvare la 45enne. La segnalazione è quindi arrivata ai carabinieri che sono arrivata a casa per le indagini di rito. I carabinieri puntano a capire la causa del decesso proprio per la giovane età della vittima.