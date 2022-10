Dottoressa no-vax radiata torna all'attacco: «Burioni positivo dopo quarta dose, i vaccini non immunizzano»

VENEZIA - «Io dopo la guarigione, e senza aver fatto nessuna dose del vaccino anti-Covid, ho fatto una ferrata in montagna fino 3mila metri. Mentre ieri Burioni ci ha detto che è positivo dopo aver fatto da poco la quarta dose. A questo punto perché continua a dirci di fare il vaccino, visto che non immunizza?». Così Barbara Balanzoni, dottoressa radiata dall'Ordine dei medici di Venezia per le sue posizioni su vaccini anti-Covid e cure domiciliari per l'infezione da Sars-CoV-2. «Da medico a medico - dice Balanzoni - chiedo a Burioni: come può considerare questa cosa? Ma lui in questi anni ci aveva detto anche che non c'era il pericolo di contagio o che non c'erano morti da effetti avversi, per cui vorrei che quando afferma qualcosa, come ha fatto ieri sera, ci potesse dare anche le fonti scientifiche con cui giustifica le sue esternazioni, visto che è positivo dopo la quarta dose».