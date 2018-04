Prende 3 multe al T-red nel giro di pochi minuti: tutta colpa di una doppia linea di stop

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Può capitare di trovarsi con una, se la precedente segnaletica orizzontale non è stata cancellata bene. Pochi attimi a disposizione per decidere quale delle due rispettare, ma con la convinzione che tanto, alla fine, l'importante sia solo non passare col rosso. In caso di T-red, però, la questione cambia, perché se sbagli linea paghi. Ne è testimoneche il 20 marzo scorso ha collezionato tre multe da 57,80 euro (se saldate entro 5 giorni) più 2 punti della patente a verbale (6 in tutto, quindi) in pochi minuti all'incrocio di via Piave di fronte alla stazione.«Sanzionato perché non mi sono fermato alla striscia. D'accordo - spiega - ma io mi chiedo quale, visto che ce ne sono due». L'uomo abita ae quel giorno era diretto in stazione. «Stavo cercando park non riuscivo a trovarlo e continuavo a girare. Ora, secondo voi, posso essere davvero passato per 3 volte col rosso? E' una situazione assurda».In condizioni normali questo sarebbe stato un caso chiuso: per quanto possa sembrare ingiusto, la regola del T-red è ferrea e purtroppo inderogabile. Dall'amministrazione la risposta è lapidaria: la telecamera non sbaglia. «Sappiamo tutti che con il T-red quando si superi la linea o ci si finisce sopra si prende la multa - risponde l'assessore alla Sicurezza- mi spiace per la persona che ha preso tre sanzioni e capisco la rabbia, ma diciamo che è un elemento noto che bisogna mantenere le corrette distanze».