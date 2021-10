Trovata morta sul lungomare, sequestrato il camion della nettezza urbana

CAORLE - Il tragico incidente di ieri - 5 ottobre - sul lungomare Trieste di Caorle e il giallo per la morte di Bernadetta Gallo hanno ora un responsabile grazie alla ricostruzione della dinamica compiuta in tempi brevissimi dagli inquirenti, i carabinieri di Caorle, con le immagini delle telecamere di sorveglianza.

APPROFONDIMENTI CAORLE Cadavere di una donna sul lungomare: caccia al pirata della strada PADOVA Furgone si schianta contro un semaforo, grave l'autista. Indagini...

Un camion della nettezza urbana della società Asvo l'avrebbe inavvertitamente urtata durante una manovra di retromarcia e l'autista si è poi allontanato senza accorgersi di quanto accaduto.

I soccorsi

A trovare il corpo, ormai privo di vita, ieri mattina verso le 7.30 erano stati alcuni passanti. A terra, in prossimità dell'hotel "Doriana". Sul posto sono arrivati i sanitari del Punto di primo intervento che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Con loro anche che hanno avviato le indagini. La donna è morta dopo essere stata investita da un veicolo, come hanno accertato le registrazioni delle videocamere di sorveglianza della zona, e l'esame del medico legale. Il conducente del mezzo, che non si è fermato per assistere l'anziana, una volta rintracciato sarà indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso.