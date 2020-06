VENEZIA - A salvarle la vita sono stati innanzitutto la prontezza di riflessi e il sangue freddo del capitano e del marinaio di un vaporetto Actv ; quindi l'intervento provvidenziale di un barchino di passaggio, con a bordo alcuni ragazzi e infine l'arrivo dei Vigili del fuoco, che sono riusciti a ripescarla dalle acque del Canal Grande.

Tutto è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì: poco dopo l'una una giovane donna si è gettata in acqua, saltando dal barcarizzo che era stato appena chiuso dal marinaio, dopo che il mezzo pubblico si era staccato dall'imbarcadero di Rialto, diretto verso la stazione ferroviaria.

A bordo si trovavano poche persone, che hanno assistito impotenti alla scena, così come alcuni passanti, tra cui un noto avvocato veneziano che, uscito per comperare le sigarette, dalla riva ha immediatamente telefonato alla polizia per lanciare l'allarme.

Donna cade in acqua in canal Grande a Venezia alle 2.15 di notte Foto

LE URLA IN ACQUA

La donna, di circa trent'anni, urlava che voleva farla finita: il comandante Actv, resosi conto della situazione di pericolo, ha immediatamente messo al minimo i motori, mentre la giovane restava aggrappata alla prua del vaporetto, cercando di avvicinarsi in retro al pontile di San Silvestro.

Nel frattempo il marinaio ha lanciato un salvagente, ma la giovane donna non ha voluto afferrarlo. Anzi, si è staccata dalla prua per dirigersi a nuoto verso la poppa del mezzo pubblico, obbligando a quel punto il capitano a spegnere il motore per evitare che potesse essere risucchiata dal movimento dell'elica.

Un barchino di passaggio in quel tratto di Canal Grande si è quindi avvicinato al vaporetto e i ragazzi che si trovavano a bordo hanno iniziato a parlare con la ragazza, nel tentativo di tranquillizzarla e di convincerla a farsi aiutare. Tentativo inizialmente non andato a buon fine. La trentenne è rimasta in acqua per circa un'ora, fino a quando i Vigili del fuoco sono riusciti a ripescarla e a trarla in salvo.

IL TRASPORTO IN OSPEDALE

Nel frattempo sul luogo era arrivata anche una pattuglia della polizia e un'ambulanza del Suem, che l'ha trasportata all'ospedale poco dopo le due del mattino. Era stato allertato anche il personale del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di cui, fortunatamente, non c'è stato bisogno. Sconosciute le motivazioni che hanno spinto la giovane a gettarsi dal vaporetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA