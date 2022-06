Una donna e un'altra persona trovate morte in casa: giallo

FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Una donna trovata deceduta all'interno di una casa ma pare ci sia anche un'altra vittima a Fossalta di Portogruaro. I carabinieri della compagnia di Portogruaro con i sanitari del 118 sono arrivati in via Roma, nel cuore di Fossalta, per il soccorso a due persone. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 assieme agli investigatori dell'Arma. Pare accertata la morte di un'anziana donna, ma ci sarebbe anche un'altra vittima. I carabinieri stanno cercando di capire se si tratta di morti violente. Le indagini sono in corso.