Donna ferita a coltellate in casa, interviene il sindaco Vesnaver: «Storia d'amore insalubre, c'è un'escalation di violenze»

SPINEA - Giallo a Spinea per una 45enne trovata in casa con due gravi ferite provocate dalla lama di un coltello. L’allarme è scattato ieri, 13 marzo, poco dopo le 7.30. In casa, con lei, al momento pare ci fosse solo il compagno, un 42enne di Camposampiero. E' il terzo episodio grave di violenza contro le donne a Spinea in pochi mesi dopo i due femminicidi di settembre e novembre 2022. Tanto che oggi, 14 marzo, ha preso pubblicamente la parola anche la sindaca Martina Vesnaver: «Sono fenomeni ormai che sembrano quotidiani, che sembra capitino in determinati contesti - ha detto - Una storia d'amore insalubre, su cui la famiglia aveva sempre puntato una grande attenzione. Quell'uomo è un soggetto conosciuto dalle forze dell'ordine, ha dei precedenti. Si tratta di un rapporto amoroso con determinate criticità. Il problema è che la donna non riesce a scindere la qualità del rapporto amoroso. Non voglio dare giudizi, non spettano a me le condanne: ci sono delle indagini in corso. Ma spiace vedere l'ennesimo atto di una escalation di violenze contro le donne, anche se potrebbe essere stata lei stessa a provocarsi quelle ferite»».