Vola giù dal balcone del condiminio: donna ricoverata in gravi condizioni in ospedale

PORTOGRUARO - Una donna è caduta da un condominio a Portogruaro: è grave in ospedale. La richiesta di aiuto è arrivata questa mattina, 5 febbraio, verso le 10. Non è ancora chiaro se sia trattato di un incidente o di un gesto estremo. Sul posto in via Aldo Moro sono intervenuti gli agenti del Commissariato con i sanitari del 118. La donna è stata soccorsa dal personale e quindi trasferita in ospedale. Gli agenti stanno lavorando per capire cosa sia accaduto. Non è escluso che si tratti di un gesto volontario, solo le indagini permetteranno di fare piena chiarezza.

Ultimo aggiornamento: 11:05

