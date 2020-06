Donna cade in acqua in canal Grande a Venezia alle 2.15 di notte Foto

Donna cade in acqua nella notte a Venezia

ponte di Rialto

. La notte de 3 giugno 2020, alle 2:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in Canal Grande, in zona, per soccorrere la protagonista dell'incidente.I pompieri accorsi con un’autopompa lagunare insieme al personale del Suem, sono riusciti a recuperare la donna, che è stata presa in cura dal personale sanitario per essere portata in ospedale. Allertati anche il personale del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di cui nonc’è stato bisogno.