Doncic, stella Nba: l'inizio del mito nelle sfide con Mestre

di Davide Tamiello

Arresto e tiro. Arresto passo e tiro. Finte di corpo, step back, visione di gioco a tutto campo: qualità con cui, fenomeno sloveno fresco del premio "rookie of the year" in Nba (riconoscimento come miglior matricola nel campionato Usa), a dispetto della giovanissima età (classe 99) sta incantando il mondo già da anni. Immaginate, però, di vedere quel campionario di talento concentrato nel corpo di un ragazzino di 9 anni, durante un torneo tra coetanei: cosa potrebbe accadere? Semplicemente una gara da 41 punti su 46 di squadra.Vittima sacrificale del ciclone sloveno, in quel caso, il basket, durante la finale di un torneo di minibasket a Pordenone, persa di appena tre punti. «Quello che ha fatto Luka in quella partita è stato incredibile - racconta Elio Boscolo, presidente della società mestrina - era alto, sì, ma non più di tanto. Però era impossibile marcarlo: palleggiava meglio di tutti, tirava da ogni posizione, usava i cambi di direzione come un adulto. Abbiamo provato ogni cosa: cambi difensivi, raddoppi, tutto ciò che si poteva chiedere a dei bambini di dieci anni (Doncic giocava con i ragazzini più grandi, ndr). Tutto inutile: quando non segnava, prendeva il rimbalzo e apriva il gioco». In quella prima uscita internazionale, il nuovo fenomeno del basket mondiale portava per la prima volta il suo potenziale al di fuori dei confini della piccola Slovenia. «Solo un'altra volta avevo visto un ragazzino con un talento simile, tanti anni fa, uno spagnolo - ricorda Boscolo - ma non so se abbia fatto carriera tra i professionisti. Doncicmostrava delle qualità immense, ma ha superato anche le migliori aspettative: avere talento non significa automaticamente sfondare».Quella partita di Doncic è entrata nella leggenda, ricordata anche dalla pagina Facebook La giornata tipo, punto di riferimento social per gli appassionati di pallacanestro, in un post celebrativo del ventenne sloveno dopo la vittoria del premio di miglior esordiente Nba. Meno celebrata, invece, la rivincita del Leoncino: nello stesso torneo di Pordenone, infatti, la squadra di Doncic ha perso contro quella mestrina nella sfida 3 contro 3. L'anno successivo, inoltre, Luka, da veterano, era stato sconfitto a Mestre nello storico torneo di casa, il Leoncino, appunto. «Quello però non lo si racconta spesso - sorride Boscolo - probabilmente i suoi compagni, quella seconda volta, non erano alla sua altezza e riuscimmo a portare a casa la vittoria. Ricordo che rimase molto deluso da quella sconfitta, aveva già il carisma del leader. Vederlo lì, adesso, sul tetto del mondo, è stupendo. Non sono in molti a poter dire di aver assistito da vicino alla nascita di una stella».