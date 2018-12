In 300 per l'addio di don D'Antiga. «Mi sospendo da sacerdote»

di Alvise Sperandio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - «Mi sospendo dall'esercizio del ministero sacerdotale». Nessuna retromarcia neppure in extremis perche ieri si è congedato dalla diocesi, in aperto contrasto con la decisione deldi trasferirlo a San Marco, celebrando la sua ultima messa a San Zulian. Ma mentre, prima della benedizione finale, dal pulpito conferma di mollare tutto, annuncia che alla sua gente non vuole rinunciare: «Non sparirò, resto a Venezia. Quasi tutti avete il mio numero di telefono: chiamatemi pure, avrò la gioia di rispondervi, anzi adesso avrò anche più tempo per stare con voi, magari anche a pranzo. Però non celebrerò più in nessuna chiesa per non gravare della mia presenza un confratello. Celebrerò in un modo diverso, con una situazione che sto studiando».