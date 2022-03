MESTRE - «Chiedo la cortesia, se qualcuno stesse pensando a qualche regalo per me, di devolverlo in un'offerta per quelle creature dell'Ucraina che ci prepariamo ad ospitare qui al Centro Don Vecchi di Carpenedo».

Martedì prossimo don Armando Trevisiol compie 93 anni. Traguardo ragguardevole per uno dei sacerdoti da sempre più amati, promotore di innumerevoli iniziative di carità che hanno reso Mestre una città più solidale.

Don Armando, dopo i malanni di salute già passati, ha appena superato anche il Covid: come sta?

«Non c'è male, in rapporto alla mia età. Sto imparando ad abituarmi alla vecchiaia. Non ho avuto grossi sintomi o complicanze. Sono rimasto chiuso in casa 15 giorni. Se col lockdown di due anni fa mi ero dedicato alla scrittura del mio ultimo libro, ora ho riposato, letto e pregato».



Come trascorre le sue giornate?

«Seguo la pastorale della mia cattedrale tra i cipressi in cimitero. Lì celebro i funerali. L'effetto Covid si fa sentire sulla partecipazione dei fedeli, che ancora non ha ripreso appieno. Poi tre volte a settimana vado al Centro di solidarietà Papa Francesco. Mi piace stare tra i volontari a cui sono molto riconoscente».



Dopo l'emergenza sanitaria, la guerra. L'umanità attraversa momenti difficili.

«Vivo quanto sta succedendo con angoscia. La gente fatica, è provata. Sono scaturite nuove povertà a cui, come Fondazione Carpinetum, proviamo a dare una risposta. Il dato si è stabilizzato: ogni settimana ai magazzini solidali vengono 1.500 persone per prendere viveri, vestiti, mobili, oggetti e prodotti per la casa».



Lei continua a lavorare incessantemente. Ora c'è da aiutare il popolo ucraino.

«Sono orgoglioso dell'accoglienza che daremo qui al Don Vecchi. Questa è la Chiesa che amo: una comunità che sa aprirsi ai problemi, dandosi da fare con un'azione corale. Mi farò promotore di una colletta affinché gli ospiti possano avere in tasca un po' di denaro per le piccole necessità di tutti i giorni».



A nove mesi dall'inaugurazione il Centro di solidarietà, in via Marsala agli Arzeroni, marcia a pieno regime. Oggi la città non potrebbe più farne a meno.

«Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Intanto ho deciso di donare 200 buoni spesa da 5 euro ciascuno alle parrocchie. Spero che l'adesione cresca per raggiungere ancora più bisognosi, magari anche chi si vergogna a chiedere un aiuto».



Ha un sogno per la Mestre di domani?

«Spero sempre in una Chiesa all'avanguardia, al passo coi tempi. Serve un cristianesimo più umano, nel senso di più capace di parlare al cuore della gente. C'è un'oggettiva diminuzione della frequentazione nella vita delle parrocchie. Occorre rinfrescare il messaggio di speranza e di salvezza, renderlo più attuale nella società di oggi».



Novantatre primavere sono una bella età: se riguarda alla sua vita, cosa le sovviene?

«È stata una bellissima avventura. Forse avrei potuto fare di più e meglio. Di certo in quel che ho fatto, ho messo tutto me stesso. Sono grato a Dio di aver sempre avuto al mio fianco tanta brava gente, di buona volontà. Da soli non si fa niente. Detto questo, io sono abituato a guardare al domani».



Cosa rifarebbe 100 volte e cosa, invece, non rifarebbe più?

«Rifiuto l'idea di una carità che non serve a niente. I Centri Don Vecchi mi sembrano un'operazione riuscita, divenuta possibile grazie a tanti benefattori. Ora mi angustia pensare al mezzo migliaio di persone che ogni giorno dormono all'addiaccio. Servirebbe un asilo per i senza fissa dimora. Inoltre, avrei tanto desiderato che andasse in porto quella Cittadella della solidarietà di cui si era discusso in seno alla diocesi».



Tantissime persone le sono affezionate. In occasione del suo compleanno, che messaggio vuole rivolgere loro?

«A causa delle restrizioni non possiamo festeggiare. Se qualcuno stesse pensando a un regalo per me, chiedo la cortesia di devolverlo in un'offerta per quelle creature dell'Ucraina che ci prepariamo ad ospitare qui al Centro Don Vecchi di Carpenedo».



Cento di questi giorni, don Armando. Non da oggi, lei dice di sentirsi ai tempi supplementari. Quando pensa alla morte, cosa prova?

«La penso di frequente. In questi due anni di Covid tante volte abbiamo visto l'immagine delle persone intubate in Rianimazione. Ecco, quello mi genera terrore. So perfettamente che la fine terrena si avvicina, ma confido in Dio, certo della Resurrezione. E prego affinché il mio trapasso possa essere sereno».